Mariupol'da Su Elektrik ve Doğalgaz Kesintisi Devam Ediyor
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Ukrayna'nın liman kenti Mariupol Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan kentler arasında.
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan kentler arasında. Saldırılarda yaşamını yitirenler için toplu mezar kazılan kentin birçok noktasında Su, elektrik ve doğalgaz kesintisi de devam ediyor. Bölge halkı su ihtiyacını çevredeki kuyulardan karşılamaya çalışıyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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