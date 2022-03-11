Mariupol'da Su Elektrik ve Doğalgaz Kesintisi Devam Ediyor - Haberler

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Mariupol'da Su Elektrik ve Doğalgaz Kesintisi Devam Ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın liman kenti Mariupol Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan kentler arasında.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan kentler arasında. Saldırılarda yaşamını yitirenler için toplu mezar kazılan kentin birçok noktasında Su, elektrik ve doğalgaz kesintisi de devam ediyor. Bölge halkı su ihtiyacını çevredeki kuyulardan karşılamaya çalışıyor

DailyMotion.com / Güncel

Doğalgaz, Mariupol, Ukrayna, su, Güncel, Haberler

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