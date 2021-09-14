Maritozzo Salato nedir? Masterchef Maritozzo Salato nasıl yapılır? 14 Eylül Maritozzo Salat tarifi! Masterchef Maritozzoiçin gerekli malzemeler!

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MARİTOZZO SALATO NEDİR?

Maritozzo, un, yumurta, bal, tereyağı ve tuzla karıştırılmış küçük bir somundan oluşan, ikiye kesildiğinde genellikle bol çırpılmış krema ile doldurulan, geleneksel olarak ayrıca çam fıstığı, üzüm ve şekerlenmiş portakal kabuğu ile zenginleştirilmiş bir tatlıdır. Bazı varyasyonlarda Maritozzo, genellikle vanilya veya krema aromalı dondurma ile de doldurulabilir. Bu tarifle Lazio ve Marche'ye özgüdür (burada çam fıstığı yoktur), Puglia ve Sicilya'da ise kocazzo adı bunun yerine örgü şeklinde ve hamurunda çam fıstığı ve kuru üzüm içermeyen bir pastayı belirtir.

Tarihçesi:

Tarifin kökenleri antik Roma'ya kadar uzanıyor: isim bu tatlıyı nişanlısına sunma geleneğinden geliyor: onu hediye olarak alan müstakbel gelinler, "donante "husbandzzo"yu tanımlamak için kullanılır, " koca "; tatlı, böyle durumlarda sevgiliye yüzük veya küçük bir mücevher gibi hediyelerin içinde de saklanabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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