Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:39
Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Maritimo - Benfica maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Portekiz Süper Ligi'nde bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Real Maritimo - Benfica maçıdır. Peki Maritimo - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MARİTİMO - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maritimo - Benfica maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

MARİTİMO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maritimo - Benfica maçını S Sport 2, Bilyoner TV, S Sport Plus kanallarından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından da naklen yayınlanacak.

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MARİTİMO - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Estadio do Maritimo, Funchal'da oynanacak.

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