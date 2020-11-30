Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Maritimo - Benfica maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...