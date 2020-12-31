MARİŞ Başkanı Akkuş: "Kozmetik gül yağı fabrikası Mardin'in ihracatını artıracak"

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Şarkıcı Berdan Mardini'nin kozmetik gül yağı fabrikası yatırımı sadece üretim değil, markalaşma anlamında da Mardin'in yüz akı olacak ve Mardin'den dünyaya yapılan ihracatın artmasına ciddi bir katkı sağlayacak.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Şarkıcı Berdan Mardini'nin kozmetik gül yağı fabrikası yatırımı sadece üretim değil, markalaşma anlamında da Mardin'in yüz akı olacak ve Mardin'den dünyaya yapılan ihracatın artmasına ciddi bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MARİŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından yılın son "Mardin'e Yatırım Vizyonu" toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Mardin'e kozmetik gül yağı ve gül suyu fabrikası kuran şarkıcı ve girişimci Berdan Mardini'nin ağırlandığı toplantıda konuşan Abdülkadir Akkuş, MARİŞ'i kurarken ana hedeflerinden birisinin, "Mardin'e yurt içi ve dışından yatırımcı çekmek" olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış Mardinli girişimcilerin, sermayesinin yüzde 5'i ya da 10'u ile Mardin'de iş kurmalarının ve istihdam sağlamalarının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Akkuş, büyük şehirlerdeki zorlu yaşam koşulları nedeniyle insanların Mardin'de daha müreffeh çalışabileceğini belirtti.

Akkuş, Dernek olarak Mardin ekonomisine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik attıkları adımlara değinerek, bu sayede yatırım açısından dikkati çektiklerini kaydetti.

Mardin'in 11 ayda 804 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirerek pandemi koşullarında önemli bir başarıya imza attığını aktaran Akkuş, "Mardinli girişimciler olarak yüzümüzü 2020'de tam anlamıyla ihracata döndük. Berdan Mardini'nin kozmetik gül yağı fabrikası yatırımı sadece üretim değil, markalaşma anlamında da Mardin'in yüz akı olacak ve Mardin'den dünyaya yapılan ihracatın artmasına ciddi bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Mardin'i bir gül şehri yapmak istiyoruz"

Mardinli sanatçı ve girişimci Berdan Mardini de köyünde yaptığı gül yağı fabrikası yatırımının fizibilitesinin 3 yıl sürdüğünü ve çarkların 2021'de dönmeye başlayacağını bildirdi.

Markalaşma yolunda ciddi çalışma içerisinde olduklarını belirten Mardini, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünya gül üretiminin yüzde 50'sini gerçekleştiriyor ve bu alanda önemli bir yere sahip. Mardin'i bir gül şehri yapmak istiyoruz. Yatırımımızla eş zamanlı gerçekleştireceğimiz gül festivali, doğal yaşam oteli ve gül turizmiyle Mardin'in mevcut turistik potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her Mardinliyi memleketimize yatırım yapmaya davet ediyorum. Kazancımızın bir kısmını memleketimize yatırsak bölgenin kalkınmasına ve özellikle kadın istihdamına büyük destek vermiş oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan