Mario Puzo Aile kitabı konusu nedir?
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Mario Puzo Aile kitabı konusu nedir?

Mario Puzo Aile kitabı konusu nedir?
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Mario Puzo Aile kitabı, merak konusu oldu. Kitap hakkında detaylar araştırılırken Mario Puzo Aile yazarı kim, Mario Puzo Aile kitabı konusu ve özeti nedir?

Konusu ile merak konusu haline gelen Mario Puzo Aile kitabı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Mario Puzo Aile kitabı konusu ve özeti nedir? Mario Puzo Aile yazarı kim?

MARİO PUZO AİLE KİTABI KONUSU NEDİR?

Alexander, "Biz bir aileyiz," dedi çocuklarına. "Bir ailenin sadakati her şeyden ve herkesten önce gelmelidir. Birbirimizden haberdar olmalıyız, birbirimizi korumalıyız ve en önemlisi de birbirimize bağlı olmalıyız. Çünkü eğer bu sorumluluğu şerefimizle yerine getirirsek, asla mağlup olmayız. Ama eğer bu sadakatte bir tereddüdümüz olursa, hep beraber mahvoluruz."

Aile nedir? Mario Puzo bu soruyu ilk önce dönüm noktası olan en çok satan kitabı unutulmaz Baba romanında yanıtlamıştır; Corleone ailesini yaratarak kan bağı kavramını sonsuza dek yeniden tanımlamıştır.

Otuz yıl sonra, Puzo'nun bu konuyla ilgili en son görüşleri olağanüstü meslek yaşamını tamamlayan, İtalyan tarihinin en büyük suç ailelerinden biri olan Borgiaları anlattığı bu romanda görülüyor..

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