Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı
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Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı

Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından ayrılık haberini paylaşan 35 yaşındaki Mandzukic, "Milan'da oynamak benim için zevkti. Kulüp yönetimine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Harika oyuncular ve kendini işine adayan bir teknik ekiple çalışmak harikaydı." ifadelerini kullandı.

Milan'a bir yılı opsiyonlu olmak üzerine geçen sezon ortasında yarım dönemliğine transfer olan Mandzukic, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 10 lig maçında sadece 205 dakika süre alabilmişti.

Milan'ın opsiyon maddesini kullanmaması nedeniyle Hırvat forvet, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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