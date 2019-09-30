Mario lemina, psg maçında yok

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'nın sakatlığından dolayı Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

30.09.2019 19:01
Mario lemina, psg maçında yok

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'nın sakatlığından dolayı Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Kaynak: DHA
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