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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Mario Lemina: "Galatasaray'da çok mutluyum"

- Mario Lemina: "Galatasaray'da çok mutluyum" Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina: "Formamı alıp geri döneceğim" "Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz" Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek, "Bütün hafta boyuncu...

11.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:07
Mario Lemina:

- Mario Lemina: "Galatasaray'da çok mutluyum"

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina:

"Formamı alıp geri döneceğim"

"Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek, "Bütün hafta boyuncu sıkı bir şekilde çalışacağım. Formamı alıp geri döneceğim. Yüzde 100'ümü sahada vereceğim" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Lemina, "Açıkçası biz her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç olacak. Şu anda yüzde 100 olmak için önümüzde bir hafta var. Ben de bütün hafta boyuncu sıkı bir şekilde çalışacağım. Formamı alıp geri döneceğim. Yüzde 100'ümü sahada vereceğim" diye konuştu.

"Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum"

Sezonun ikinci yarısında daha farklı bir takım olduklarının altını çizen Lemina, "2. yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz diye düşünüyorum. Baktığınız zaman da farklı bir Galatasaray ortaya çıktı. Ben kendi adıma konuşursam Galatasaray'da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz saatlerde derbinin seyircisiz oynanmasının gündemde olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Lemina, "Haberi yeni aldım, şu anda öğrendim. Ancak taraftarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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