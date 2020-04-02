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Fatih Terim, Yusuf Günay, Spor

Mario Lemina Evde yapılan antrenman top oyunları sahanın yerine geçmiyor

"Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum""Kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalışmalar yapmaya çalışıyorum""Profesyonel oyuncular olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım""Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın haberlerini alınca çok üzüldük""Testleri pozitif...

02.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:51
Mario Lemina Evde yapılan antrenman top oyunları sahanın yerine geçmiyor

"Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum"

"Kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalışmalar yapmaya çalışıyorum""Profesyonel oyuncular olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım""Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın haberlerini alınca çok üzüldük""Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var""Sağlık çalışanlarının işi çok cesaret gerektiriyor"Taraftarlarımızın söylenen sağlık kurallarına uymalarını istiyorum"İSTANBUL, - Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, "Sporumu aktif bir şekilde kardeşlerimle beraber yapıyorum. Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulübün canlı yayına katıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren sarı-kırmızılı Lemina, "Sağlığım çok iyi, ailem de çok iyi. Ailemle birlikte evdeyim. Bundan sonra evde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu."ANTRENMANLARI EVDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"Çalışmalarını aksatmadan evinde sürdüren Lemina, "Her gün çalışıyorum ama bunun yanında da yurtdışında işlerim var onları halletmeye çalışıyorum ev üzerinden. Oğlum evde onunla oyunlar oynuyorum, diğer oğlum yurtdışında onunla görüntülü olarak görüşüyoruz. Onun haricinde sporumu aktif bir şekilde kardeşlerimle beraber yapıyorum. Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı."KARDİYO VE FİZİKSEL KONDİSYONU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"Teknik heyet tarafından gönderilen antrenman programı ile ilgili bilgiler veren Lemina, "Kulübümüz bize çalışma programı gönderdi, bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Bunlar daha çok fitness salonunda yapılacak olan çalışmalar ancak ben bunun üzerine daha fazla koyup kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. İyi formdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak tabi sahayı da özledik. Çünkü evde yapılan antrenman top oyunları sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki. Sahada oynamayı özledik" şeklinde konuştu."PROFESYONEL OYUNCULAR OLARAK BESLENMEMİZE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"Lemina, evdeki beslenmesi hakkında, "Beslenme uzmanımız bize belli bir program gönderdi ama çok daha önce de ben dikkat ediyordum. Profesyonel oyuncular olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım çünkü ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi beslenme aracılığıyla alıyoruz. Ancak tabi yine de beslenme uzmanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi."FATİH TERİM, ABDURRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY'IN HABERLERİNİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜK"Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın haberlerini aldıklarında çok üzüldüklerini dile getiren Lemina, şu ifadeleri kullandı "Ben Allah'tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum.""TESTLERİ POZİTİF ÇIKAN TANIDIKLARIM VAR"Lemina, ülkesi ve diğer ülkelerdeki arkadaşları ile konuştuğunda oradaki durumla ilgili neler öğrendiğinin sorulması üzerine, "Durumun kötüleştiğini duyuyorum. Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var. Onlara uzaktan da olsa destek vermeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın anneleri, babaları pozitif çıkıyor. Bize yakın insanlardan çıkıyor açıkçası hepimizin burada dikkat etmesi gerekiyor. Allah bizim yardımcımız olsun" dedi."SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞİ ÇOK CESARET GEREKTİRİYOR"Koronavirüs salgını ile uğraşan sağlık çalışanlarının işlerinin çok cesaret gerektirdiğini dile getiren Lemina, "Çok cesaretli bir iş yapıyorlar. Onlara cesaretlerinden dolayı çok fazla güç diliyorum. Çok fazla insana yardım ediyorlar bizim de aynı şekilde onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bu destekle de olabilir bağışlarla da olabilir. Onların sayesinde şu an da birçok hayat kurtuluyor. Bir gün normal hayatlarımıza döndüğümüzde ne kadar büyük bir iş yaptıklarını göreceğiz" diye konuştu.TARAFTARLARIMIZIN SÖYLENEN SAĞLIK KURALLARINA UYMALARINI İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Lemina, şunları ifade etti "Taraftarlarımıza öncelikli olarak sabır diliyorum. Tüm söylenen sağlık kurallarına uymalarını istiyorum. Evde kalmalarını ve gereken bütün özeni göstermelerini istiyorum. İnşallah sahalara yakın bir zamanda döneceğiz ve birlikte tekrar sahalarda keyifli anlarımızı yaşayacağız."


Kaynak: DHA

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