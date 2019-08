Mario Kart Tour Telefonlarınıza 25 Eylül'de Geliyor

29.08.2019 03:35

Nintendo Mario Kart Tour'un Yenisi 25 Eylül'de Geleceğini Duyurdu

Süper Mario ve maceraları devam ediyor. Nintendo duyuruyu resmi Twitter hesabından yaptı. Mario Kart Tour 25 Eylül'de mobil cihazlarda olacak. Platform belirtilmiş olmasa da iOS ve Android cihazlar için aynı anda oynanabilir olacağını tahmin etmek zor değil.



Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here: https://t.co/loB3wf6eOv#MarioKartTour will be available on 9/25. We hope you're looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi



— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) August 27, 2019



Bildiğimiz gibi şirket bu yılın başlarında oyunun Android Sürümünün Betasını yayınladı. Analistlere göre bu oyun devinin ilk milyar dolarlık uygulaması olacağını belirtiyor. Şirketin bir önceki Super Mario RUN bu kadar popüler değildi. Ancak Mario Kart Tour bir anlamda öyle değil. Nesil boyunca bilinen ve tekrarlanabilirliliği ve ve çok oyunculu tecrübeleri yok. Bu anlamda daha fazla merak uyandırıyor.



Ayrıca Super Mario RUN'ın aksine Mario Kart'ın kontrolleri mobil cihazlar için daha uygun ve kolay. Merak edenler şimdiden ön kayıt yaptırabilir. Bağlantı sizi beta sürümünün olduğu sayfaya yönlendiriyor ancak yakında ön kayıt açılır.

Kaynak: Teknotalk.com