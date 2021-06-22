Mario Golf: Super Rush, Nintendo Switch için çıkış yapıyor!

Camelot Software Planning tarafından geliştirilen ve Nintendo tarafından Nintendo Switch konsolu için yayınlacak Mario Golf: Super Rush şimdiye kadarki en hızlı bölümüyle oyunseverlerle buluşuyor. Mario Golf: Super Rush fragmanı yayınlandı! Mario Golf: Super Rush ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Nintendo'nun kendi konsolu Nintendo Switch için yayınlanmaya hazırlanan Mario Golf: Super Rush, oyunseverlerle buluşuyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'unun çocukluk yıllarında mutlaka oynadığı Mario, aradan geçen yıllarda birçok farklı seriyle piyasaya sürüldü. Ancak, Mario Golf: Super Rush şimdiye kadarki en hızlı bölümüyle geri dönüyor.

Mario Golf: Super Rush, 25 Haziran Cuma günü Nintendo Switch için çıkış yapacak.

MARIO GOLF: SUPER RUSH TANITIM YAZISI

Basit tuş kontrolleri, hem yeni oyuncuların hem de deneyimli profesyonellerin oyunu oynamasını kolaylaştırır. Nişan almak, vuruş gücünü seçmek ve topu havaya göndermek çok basit. Oyuncular tehlikelerden kaçınmak için atışlarını bükebilir ve indikten sonra nasıl yuvarlanacağını etkilemek için topu çarpıtabilir. Eğimin açısına uyum sağlayan bir atış ölçer ve araziyi okumanıza izin veren bir tarama da dahil olmak üzere, oyuncuların sahayı fethetmesine yardımcı olacak çeşitli özellikler mevcuttur. Ek olarak, bir Joy-Con kontrol cihazını golf sopası* gibi tutarak hareket kontrollerini kullanmak mümkündür.

Oyuncular, her biri farklı güçlere sahip ve kendi benzersiz özel hareketleriyle donatılmış 16 Mushroom Kingdom karakteri arasından seçim yapabilir. Pauline, Chargin' Chuck ve King Bob-omb seride ilk kez yer alacak. Oyuncular, çeşitli modlarda hem yerel hem de çevrimiçi** olmak üzere üç adede kadar oyuncuyla golf sahasına çıkabilir. Standart sahalar ve özel tehlikeler içeren sahalar da dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceğiniz altı lüks saha seçeneğiyle, her golf turu farklıdır. Ek sahalar ve oynanabilir karakterler içeren oyuna ücretsiz güncellemeler gelecekte yayınlanacak.

Modlar, Standart Golf'ten enerjik Speed Golf'e, Speed Golf'ün daha çılgın bir çeşidi olan Battle Golf'e ve Golf Adventure'da RPG benzeri bir hikaye moduna kadar uzanır. Golf Adventure'da oyuncular Mii karakterlerini prestijli bir kulüpte golf eğitimine kaydedebilir ve çaylaktan profesyonelliğe kadar gidebilirler. Tanıdık Mushroom Kingdom karakterleriyle etkileşime girebilecek, nasıl oynanacağını öğrenebilecek ve çeşitli zorlukların üstesinden gelebilecekler. Oyuncular Mii karakterlerini ve özelleştirilmiş istatistiklerini diğer modlara da getirebilirler.

MARIO GOLF: SUPER RUSH FRAGMANI