Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

Yukatel Kayserispor'un İsveçli forvet oyuncusu Mario Gavranovic'in antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yukatel Kayserispor'un İsveçli forvet oyuncusu Mario Gavranovic'in antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde dün yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde. Akşam yapılan günün son antrenmanı sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 32 yaşına giren Mario Gavranovic için akşam antrenmanının doğum günü pastası kesildi.

Tebrikleri kabul eden 32 yaşındaki futbolcu bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title