Mario Gavranovic ilk kez forma giydi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mario Gavranovic ilk kez forma giydi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mario Gavranovic ilk kez forma giydi

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli forveti Mario Gavranovic, sarı kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli forveti Mario Gavranovic, sarı kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Yukatel Kayserispor'un Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Mario Gavranovic, bu sezon ilk kez sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftalarında görev alamayan Mario Gavranovic, Trabzonspor maçında oynadı. Trabzonspor maçının 78.dakikasında İbrahim Akdağ'ın yerine oyuna dahil olan ve ilk maçında 12 dakika süre alan Mario Gavranovic, karşılaşmanın son dakikalarında yakaladığı net gol pozisyonunu gole çeviremedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

 Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

Kayseri'de büyük skandal! Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, gözü dönmüş holiganla burun buruna geldi

 Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Necip Uysal Gökhan Töre Güven Yalçın Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mario Gavranovic ilk kez forma giydi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 10:00:08. #1.11#