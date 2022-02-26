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Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 9. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 9. golünü attı.

Mario Gavranovic, Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 3-2 kaybettiği Trabzonspor maçının 24. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Sarı kırmızılı forma ile 18. maçına çıkan İsviçreli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa, Giresunspor maçının ardından Trabzonspor maçında da golünü attı.

Mario Gavranovic sarı kırmızılı kulübün 1000. golünü atan isim olarak tarihe geçti. - KAYSERİ

Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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