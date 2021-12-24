Mario Gavranovic 4. golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 4. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 18. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalırken İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic golünü attı. Sarı kırmızılı takımla dokuzuncu maçına çıkan İsveçli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe maçının ardından Yeni Malatyaspor maçında da golle buluştu.

Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Lionel Carole'nin yerine oyunda dahil olan Mario Gavranovic 56. dakikasında Onur Bulut'un asistinde kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirmişti. - KAYSERİ

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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