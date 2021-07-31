Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
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Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | Spor

- Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama Adana Demirsporlu taraftarlar, Adana'ya gelen Mario Balotelli'yi coşkuyla karşıladı.

- Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama

ADANA - Adana Demirsporlu taraftarlar, Adana'ya gelen Mario Balotelli'yi coşkuyla karşıladı. Taraftarlar havaalanı çıkışında yıldız oyuncuya dokunabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden İtalyan golcü Mari Balotelli Adana'ya geldi. Çok sayıda Adana Demirsporlu taraftarlar Adana Havaalanı'na akın etti. Mario Balotelli'nin uçağının inmesiyle birlikte taraftalar tezahürat etmeye başladı.

"Balotelli'ye dokunabilmek için adeta yarıştılar"

Mario Balotelli'nin havaalanından çıkmasıyla birlikte Adana Demirsporlu taraftarların tezahüratları arttı. Güvenlik güçlerinin önlemine rağmen taraftarlar İtalyan yıldıza dokunabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Balotelli yoğun taraftar grubunun içerisinden geçerek kulüp yöneticileriyle birlikte araca binerek havaalanından ayrıldı. Taraftarlar meşale yakarak Balotelli'nin olduğu aracı uzun süre takip etti.

Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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