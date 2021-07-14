Mario Balotelli: "Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mario Balotelli: "Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Mario Balotelli: "Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim" Adana Demirspor'un yeni transferi Balotelli: "Sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum" "Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu" Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Türkiye'den ilk defa bir teklife...

- Mario Balotelli: "Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim"

Adana Demirspor'un yeni transferi Balotelli:

"Sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum"

"Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu"

BOLU - Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Türkiye'den ilk defa bir teklife baktığını ifade ederken Fenerbahçe maçıyla ilgili sadece Mesut Özil'in oynadığını bildiğini ifade etti. Balotelli ayrıca eskiden de birlikte oynadığı Belhanda ile ilgili, "Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu" diye konuştu.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampına gelerek çalışmalara başladı. Mavi-lacivertli ekipte akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sürecin iyi gittiğini ve o yüzden burada olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Başkan çok eğlenceli bir insan gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık" dedi.

İtalyan futbolcu Balotelli, transferi ile ilgili ise, "Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim Türkiye'den" ifadelerini kullandı.

"İtalya şuan elde ettiği başarının farkında değil"

İtalya Milli Takımı'nın performansına değinen Balotelli, "Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar" diye konuştu.

"Sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum"

Fenerbahçe maçıyla ilgili ise Balotelli, "Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum" açıklamasında bulundu.

"Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu"

Yıldız oyuncu takım arkadaşı Belhanda ile ilgiliyse, "Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber" dedi.

Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'
Mario Balotelli: 'Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Deniz Akkaya Levent Yüksel Melisa Döngel
Spor Arda Turan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mario Balotelli: "Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:26:48. #1.16#

title