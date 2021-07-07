Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da
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Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi. Mavi-lacivertli ekip, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza forması giyen İtalyan forvet Mario Balotelli'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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