Mario Balotelli: Burada olduğum için çok mutluyum

"Başkanımız çok açık ve net biri öyle olunca kısa sürede sonuca ulaştırdık""Türkiye'den gelen bir teklife ilk defa bakmayı kabul ettim""Fenerbahçe'de sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum""Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçudur!