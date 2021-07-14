Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım
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Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım

Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor

ADANA Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampına giderek antrenmanlara başladı.

ADANA Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampına giderek antrenmanlara başladı. Mavi-lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Balotelli, "Türkiye'deki kulüplerden daha önce birçok transfer teklifi aldım. Fakat Başkan Murat Sancak ile karakterimizin benzer olduğunu fark edince buraya gelmeye karar verdim" dedi.

Transfer dönemini hızlı geçiren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan Mario Balotelli transferiyle gündemde bomba etkisi yarattı. Mavi-lacivertliler, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza'nın forması giyen İtalyan forveti 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dün akşam Bolu'ya giden Balotelli, takım kampına geçerek çalışmalarına başladı.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulanan 30 yaşındaki golcü, "Transfer süreci çok keyifli geçti. Yeni geldim ve takım arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekibin içindeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'deki kulüplerden daha önce birçok transfer teklifi aldım. Fakat Başkan Murat Sancak ile karakterimizin benzer olduğunu fark edince buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.'BEN DELİ DEĞİL NORMAL BİR İNSANIM'Takım olarak ilk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu dile getiren Balotelli, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Sosyal medyada kendisi için konulan "Deli" lakabına da değinen Balotelli, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirteyim; ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ifadesi medya tarafından üzerime yapıştırıldı. Futbolcuların asker gibi yaşamasını istiyorlar. Ben eğlenmeyi seviyorum. Ben kazanmayı çok seven normal bir insanım. Stadyuma gelmenizi bekliyorum."

Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım
Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım
Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım
Mario Balotelli: Başkanla karakterimizin benzer olduğunu fark edince imzayı attım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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