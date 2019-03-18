Marinov: Camilere Saldıran Caninin Bulgaristan'da Terör Bağlantısı Bulunamadı

BULGARİSTAN İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Yeni Zelanda'da camilere saldıran Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'da terör bağlantılı temaslarda bulunmadığını açıkladı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Bulunduğu Washington'da BNR radyosuna yaptığı açıklamada, Yeni Zalanda'da camilerde düzenlediği silahlı saldırıda 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Bulgaristan'da bulunduğunu hatırlattı. Bu sürede Tarrant'ın çatışmaların yaşahndığı tarihi yerleri gezdiğinin belirlendiğini söyleyen Marinov, "Bu etapta Tarrant'ın gezisinin sadece turistik amaçlı olduğu kesinlik kazandı. Bulgar vatandaşlarıyla temas kurduğu veya Bulgar tanıdıkları olduğuna dair elimizde bilgi yok" dedi.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Yeni Zelanda'daki saldırıları, 'kabul edilemez terör eylemi' olarak nitelendirip, ülkede nefret dili örneği olabilecek bütün ırkçılık, aşırı söylem ve eylemleri acilen araştırmaya aldıklarını vurguladı. - Sofyabulgaristan

Kaynak: DHA