Marinalar 2019'da doldu taştı

07.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:29

Türk yat turizmi ve marinalar, Türkiye'yi terk eden yabancı yatlardan dolayı yaşanan sıkıntılı dönemi geride bırakarak, yeniden yükselişe geçti. Yabancı bayraklı teknelerin geri dönüşü ile beraber 2019 yılında Ege Denizi'nde yat trafiği hızlanırken, marinalarda doluluk oranları yüzde 125'e kadar çıktı. Artan talep, yeni marinaların yapımını da gündeme getirdi. Ege kıyılarında hizmet veren marinaların temsilcileri, 2020'de daha parlak bir sezon beklediklerini belirterek, yakalanan ivmenin devamı için destek istedi.



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Türkiye'yi terk eden birçok teknenin 2019 sezonunda ülkemiz kıyılarına geri döndüğü açıkladı. Öztürk, "Ülkemiz marinalarının geçen yılı yüzde 125 doluluk oranıyla kapattıklarını öğrendik. Bizim bölgemizde hizmet veren sekiz marinada da tablo aynı. Bu gelişmeler çok sevindirici" dedi. Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir'de beş adet yeni yat limanı planlandığını belirterek, bu projelerin hayata geçmesini de beklediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk karasularında yabancı bayraklı ticari yat yerine Türk bayraklı ticari yat çalıştırılması kararının da sektöre olumlu etkide bulunduğunu ifade eden Öztürk, bu uygulamanın ardından birçok Türk yatırımcının yat kiralama işine girdiğini açıkladı. Öztürk, "Yatların Türkler tarafından Türk karasularında Türk bayrağı ile hizmet edecek olması da bizi heyecanlandırdı" diye konuştu.



Sektör 2020'den umutlu



Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, "Marinamızın doluluk oranı yüzde 110 oldu. Yatçılık ve marinacılıkta yakaladığımız başarıyı iyi değerlendirerek bürokratik pürüzlerden arınmış yeni yatırım alanları yaratabilirsek, önümüzdeki dönemde ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımlara ivme kazandırabiliriz" dedi.



IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, marina yatırımı ve işletmesinde bürokrasinin basitleştirilmesini istedi. Akaltan, "Yat limanlarından tahsil edilen kira bedelleri düşürülmeli, özelikle yabancı yatçıların ülkemiz sularında ziyaret ve çartır hizmeti almaları teşvik edilmelidir. Yeni jenerasyonun yatçılığa daha kolay ulaşımı için tekne paylaşımının hukuki zemini hazırlanmalıdır" diye konuştu.



D-Marin Didim Marina Müdürü Murat Gezgin, "2019 yılında sektör son birkaç yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bırakmaya başladı. Özellikle yurt dışından bizi ziyaret eden tekne sayısında ciddi oranda artış oldu. Bu hareketlenmeyi soğutmadan devam ettirerek gelecek sezonu daha da ileri götürmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.



Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, "Modern anlayış ve rekabet ortamının oluşturduğu sinerji ve Türk misafirperverliği sayesinde, ülkemizde marina hizmeti dünya standartlarının üzerinde bir noktaya ulaştı. Ancak henüz potansiyelimizi yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Türkiye'nin denizcilikteki potansiyelini görmek için ülkemize 'üç tarafı denizlerle çevrili' olarak değil 'üç denizi 196 ülkeye açılan birer kapı' olarak bakmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.



Setur Altınyunus Çeşme Marina Müdürü Onur Kunduz da "Son beş yıllık dönemde deniz turizminde oldukça zorlu bir dönem geçirsek de 2019 yılı itibariyle turizm verilerinde yükselişler olduğunu, marinalarda doluluk oranlarının arttığını mutlulukla takip ediyoruz" dedi.



İzmir'e beş yat limanı projesi



Yat turizmine hizmet vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir'de Yeni Foça Yat Limanı (280 yat kapasiteli), Çeşmealtı Yat Limanı (330 yat kapasiteli), Şifne Yat Limanı (700 yat kapasiteli), Şakran Yat Limanı (550 yat kapasiteli) ve Bayraklı Yat Limanı (500 yat kapasiteli) olmak üzere beş yat limanın yapımı planlanıyor.



Margen Deniz ve Kara Araştırmaları Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Sahibi ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkan Danışmanı Dr. Ersel Zafer Oral, "Söz konusu yat limanı projeleri içerisinde Şifne ve Bayraklı Yat Limanı projeleri öne çıkmakta ve yakın zamanda Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmek üzere ihaleye çıkması beklenmektedir. Coğrafi konumu ve temel özellikleri nedeniyle yeterli tanıtımın yapılması durumunda her iki projeye de yatırımcıların ilgisi olacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA