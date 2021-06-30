Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
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Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi

Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki bir marinada gerçekleştirilen 'yerinde aşı uygulaması', halktan yoğun ilgi gördü.

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki bir marinada gerçekleştirilen 'yerinde aşı uygulaması', halktan yoğun ilgi gördü. Marinada kurulan aşı uygulama noktasına gelip aşılarını yaptıranlar, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bodrum Sağlık Müdürlüğü'nce, ilçede belirlenen noktalarda 'yerinde aşı uygulaması' yapılıyor. Halkın yoğun olduğu bazı mahallelerde, AVM'lerde ve marinalarda sürdürülen uygulama, nüfusa göre en fazla aşılama oranına sahip yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın ilçesi Bodrum'da da vatandaşlardan ilgi görüyor. Neyzen Tevfik Caddesi'nde ünlü işletmelerin yer aldığı marinada oluşturulan aşı uygulama noktası da buradaki işletme çalışanlarının yanı sıra tatile gelenlerin aşı yaptırdığı yer oldu. Aşılama noktasına gelen vatandaşlara, form doldurup isimleri sisteme işletildikten sonra hemen aşıları vuruldu. Aşılama sonrası vatandaşların karşılaşabileceği alerjik reaksiyona müdahale için de 112 Acil Servis ambulansı hazır bekletildi.

YERİNDE AŞI UYGULAMASI KOLAYLIK SAĞLADIRestoranda çalıştığını belirten Berk Soyal (19), aşı için hastane yerine marinadaki aşı uygulama merkezine başvurmalarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Turizm sektöründe çalıştığımız için aşı olmamız gerekiyordu. Hastaneler çok yoğun olduğu için sıra alamamıştık. Şimdi aşı ayağımıza geldi, ben de bu fırsatı değerlendirdim ve aşımı oldum" dedi.Marina çalışanlarından İsmail Aykan, Sağlık Bakanlığı'nın yerinde aşı uygulama programını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Hastaneler çok yoğun, burada sıra beklemeden 5 dakika içinde aşımızı olduk. Ben ikinci doz aşımı vurdurdum" diye konuştu.Üniversite öğrencisi Aleyna Bayraktar ise marinayı gezdiği sırada aşı uygulama merkezini görüp danıştığını, aşı vurulabileceğini öğrenince de ilk doz aşısını olduğunu söyledi. Bayraktar, "Aşı standını görünce önce şaşırdım. Sonra hiç beklemeden aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımıza bu uygulama için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'AŞI AYAĞIMIZA KADAR GELDİ'

Çalışanlar için yerinde aşı uygulamasının önemine değinen marina çalışanlarından Yasemin Öztüzün ise "Yoğun iş temposu nedeniyle bir türlü hastaneye gidemedik, yoğunluktan dolayı da randevu almakta zorlandık. Bu uygulamayla aşı ayağımıza kadar geldi, biz de fırsatı değerlendirmek istedik. Çok kısa sürede aşımızı olduk, çok memnun ve mutlu olduk" dedi. Restoranda garsonluk yapan Ali Sürmenli de randevu almadan, beklemeden aşı olduklarını, takdir ettikleri bu uygulamanın yaygınlaşması gerektiğini söyledi.


Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi
Marinada aşı uygulamasına yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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