Marib kentinde Husiler'le çıkan çatışmada Yemen ordusundan üst düzey bir komutan öldürüldü
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Marib kentinde Husiler'le çıkan çatışmada Yemen ordusundan üst düzey bir komutan öldürüldü

15.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:16
Marib kentinde Husiler'le çıkan çatışmada Yemen ordusundan üst düzey bir komutan öldürüldü

Yemen'in Marib kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda üst düzey bir askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Marib kentinde Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda üst düzey bir askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orduya ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, yaşamını yitiren kişinin 4. Tabur Komutanı Albay Bender el-Kutaybi olduğu belirtildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, albayın ölümünden dolayı taziye mesajı yayımlayarak, "Albay Kutaybe, İran destekli Husilerle çatışmalarda kahramanca vatani görevini yaparken şehit düştü." ifadelerini kullandı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husiler'in son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen ordusu, 13 Şubat'ta Marib'deki Heylan, El-Mahdara ve Sarvah cephelerinde Husilere karşı geniş çaplı operasyon başlatmış, söz konusu cephelerde çıkan çatışmalarda, çok sayıda milisin öldüğü aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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