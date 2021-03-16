Marib'de Husilerin fırlattığı balistik füzenin halk pazarına düşmesi sonucu 2 sivil öldü, 13 kişi yaralandı
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Marib'de Husilerin fırlattığı balistik füzenin halk pazarına düşmesi sonucu 2 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

16.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:26
Marib'de Husilerin fırlattığı balistik füzenin halk pazarına düşmesi sonucu 2 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

Yemen'deki Husilerin Marib'e düzenlediği füze saldırısında iki sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki Husilerin Marib'e düzenlediği füze saldırısında iki sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Husilerin fırlattığı bir balistik füze Marib'in doğusundaki halk pazarına düştü.

Bölgedeki hastaneden bir kaynak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bazıları ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını ve can kaybının yükselebileceğini belirtti.

İran destekli Husi hareketi, 11 Mart'ta yeni balistik füzeler, insansız hava araçları ve deniz mayınlarına sahip olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran petrol ve gaz yönünden zengin Marib'i ele geçirmek için 7 Şubat'tan bu yana yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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