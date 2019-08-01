Mariano Díaz 'Real Madrid'deki En İyi Anlar
Mariano Díaz, 2011'de 19 Yaş Altıların bir parçası olarak katıldığı Real Madrid'deki gençlik kategorilerinde oynadı. Castilla için 27 kez gol atarken görkemli bir 2015/16 yaşadı, Mariano Olympique Lyon'da bir sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü. Madridista olarak, bir Şampiyonlar Ligi, iki Dünya Kulüpleri Kupası, bir UEFA Süper Kupası ve bir LaLiga şampiyonluğu kazandı.
Mariano Díaz, 2011'de 19 Yaş Altıların bir parçası olarak katıldığı Real Madrid'deki gençlik kategorilerinde oynadı. Castilla için 27 kez gol atarken görkemli bir 2015/16 yaşadı, Mariano Olympique Lyon'da bir sezonun ardından Real Madrid'e geri döndü. Madridista olarak, bir Şampiyonlar Ligi, iki Dünya Kulüpleri Kupası, bir UEFA Süper Kupası ve bir LaLiga şampiyonluğu kazandı.
Kaynak: Dugout
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