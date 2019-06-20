Mariana'ydı, "Meryem" oldu

Yalova'da yaşayan Romanya asıllı kadın Müslüman oldu. Mariana Kurt, "Meryem" adını aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida töreninde Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş tarafından İslamiyet hakkında Mariana Kurt'a bilgiler verildi. Halil Eriş, "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır (sallalahü aleyhi ve sellem). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin hepsine şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın, yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek; Allah'a, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi.

Müslüman olan Mariana Kurt, ismini "Meryem" olarak değiştirdi. Yalova Müftüsü Yardımcısı Halil Eriş, Meryem'i İslamiyeti seçtiğinden dolayı tebrik ederek ihtida belgesini verdi. Eriş tarafından Meryem Kurt adını alan kadına Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA