Maria zakharova'dan dans şov
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Maria zakharova'dan dans şov

Maria Zakharova'dan dans şovRusya (DHA) ? Daha önce de birçok dans videosu yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, yeni yıl eğlencesi kapsamında düzenlenen programda yine sahneye çıktı.

27.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:03

Maria Zakharova'dan dans şov

() ? Daha önce de birçok dans videosu yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, yeni yıl eğlencesi kapsamında düzenlenen programda yine sahneye çıktı.

Bakanlık binasındaki etkinlikte dans eden Zakharova, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Zakharova, 2016 yılında Soçi kentinde gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde de Rus halk şarkısı Kalinka eşliğinde dans etmişti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Maria zakharova'dan dans şov
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