Maria'nın katiline sınır dışı onaylandı

YAKLAŞIK 4.5 yıl önce Berlin'de yaşanan korkunç cinayet Almanya'yı ayağa kaldırmıştı. 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Maria P., ormanda ölü bulundu. Genç kızın önce sopayla dövüldüğü, sonra bıçaklandığı ve ardından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Katil zanlısı olarak kızın 24 yaşındaki Almanya doğumlu Türkiye kökenli sevgilisi Eren T. yakalandı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Eren T.'nin kendisini terk etmek isteyen hamile sevgilisini Daniel M. adlı bir arkadaşı aracılığıyla tuzağa düşürüp ormana götürdüğü, ardından işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Eren T. ve suç ortağı Daniel M. gençlik cezasından yararlandı ve 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davayı yürüten kadın yargıç Regina Alex, cinayeti canice olarak niteledi.

SINIR DIŞINA ONAY

Suçlu Eren T.'nin cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesine karar verildi. Ancak Eren T., Almanya'da doğduğu, bu ülkeye uyum sağladığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Berlin İdari Mahkemesi ise Eren T.'nin Almanya'da kalmasının Alman kamuoyunun güvenliği açısından tehlike arzettiği, 'iğrenç bir cinayet' işlediği ve Almanya'ya uyum sağlamadığı sonucuna vardı ve sınır dışı kararını onayladı. Mahkeme karara itiraz yolunu ise açık bıraktı.