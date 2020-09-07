Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle
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Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle

Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı ekrana geldi. ATV'nin fenomen olmaya hazır dizilerinden Maria ile Mustafa 1. bölüm 6 Eylül'de izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi tutkunları ''Maria ile Mustafa dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?'' sorusunu araştırıyor. İşte, Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı...

07.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:50

Maria ile Mustafa dizisi yeni bölüm fragmanı ile sevenleri karşısına çıktı. Heyecan, aksiyo ve aşkın dur durak bilmediği dizi, yeni maceralarla yoluna devam ediyor. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafadizisi oyuncuları ve daha fazlası haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA 2. BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlana yeni bölüm fragmanında; Nadire, gözünü kırpmadan Nihat'ı vurur. Mustafa, aşkını Maria'ya itiraf etse de Maria kandırıldığını düşünür. Son anda Maria'nın başına gelenler ise Mustafa'nın kalbini yerinden sökmeye yeterlidir. Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak?

Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.

Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle
Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 1. bölüm izle

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