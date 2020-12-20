Maria ile Mustafa 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa 16. bölüm canlı izle!

Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı izle! Maria ile Mustafa dizisi 16. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Maria ile Mustafa oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Maria ile Mustafa yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Maria ile Mustafa 17. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Diziseverlerin merakla beklediği 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MARİA İLE MUSTAFA 16. BÖLÜM FRAGMAN İZLE...

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE (15. BÖLÜMDE) NE OLDU?

Geçmişin intikamı

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE (16. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

"Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!"

Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayımlanan Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar akşamı saat 20.00'de izleyen karşısına çıkıyor.