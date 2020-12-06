Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı! Maria ile Mustafa 14. bölüm izle! Maria ile Mustafa 14. bölümde neler oluyor?

Maria ile Mustafa dizisi yayınlandığı ilk günden beri kendi seyirci kitlesini oluşturmuş bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı! Maria ile Mustafa 14. bölüm izle! Maria ile Mustafa 14. bölümde neler oluyor?

Maria ile Mustafa yayınlandığı ilk günden beri çiftin naif aşkını bizlere seyrettiriyor. Peki, Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı! Maria ile Mustafa 14. bölüm izle! Maria ile Mustafa 14. bölümde neler oluyor?

MARIA İLE MUSTAFA 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

MARIA İLE MUSTAFA 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

MARIA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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