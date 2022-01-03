Margün Enerji, MTG Enerji ile 11 milyon avroluk GES geliştirme sözleşmesi imzaladı

Margün Enerji, MTG Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile 11 milyon avro değerinde güneş enerjisi santrali (GES) geliştirme sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Margün Enerji ve MTG Enerji arasında İtalya'da yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 11 milyon avro değerinde güneş enerjisi santrali geliştirme sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında Margün Enerji, MTG Enerji adına İtalya'daki yatırım arazisinin belirlenmesi, projenin tasarımı, geliştirilmesi, inşaatı ve uygulamaya geçirilmesi aşamalarını yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Margün Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, MTG Enerji adına 11 megavat kurulu gücünde güneş enerjisi santrali projesi geliştireceklerini belirterek, "Avrupa pazarındaki enerji sektörü dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda Türk yatırımcılar için oldukça önemli fırsatlar olduğunun bilincindeyiz. Uluslararası enerji yatırımları alanında büyümek ve stratejik çeşitlendirme yapmak isteyen Türk yatırımcıların da bu alanda kritik bir iş ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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