Margarit: "Eksik kalmamıza rağmen golü bulduk"
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Margarit: "Eksik kalmamıza rağmen golü bulduk"

18.10.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:44
Margarit:

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Antalyaspor maçının ardından, "Sahada eksik kalmamıza rağmen golü bulduk" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Antalyaspor maçının ardından, "Sahada eksik kalmamıza rağmen golü bulduk" dedi.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, oyuncularını maçın sonuna kadar mücadele ettikleri için tebrik ettiğini söyledi. Sahada eksik oyuncularının olmasına rağmen taktiksel olarak kusursuz oynadıklarını dile getiren Margarit, sonunda da golü bulduklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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