Margaret Keenan kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs aşısı yaptıran Margaret Keenan'ın sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri olan Margaret Keenan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İlk koronavirüs aşısını yaptıran Margaret Keenan kaç yaşında? Margaret Keenan koronavirüsü yendi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisi sonrası bazı ülkeler aşı çalışmalarına başladı. Fazları tamamlanan aşılardan biri olan Pfizer aşısını ilk yaptıran Margaret Keenan hakkında merak edilenleri derledik.

MARGARET KEENAN KİMDİR?

Birleşik Krallık'ta yaşayan Margaret Keenan, 90 yaşındadır. Birleşik Krallık'ta başlatılan toplu aşılama kampanyasının bir parçası olarak Covid aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Aslen Kuzey İrlanda'daki Enniskillen'de yaşayan Keenan, 60 yılı aşkın süredir West Midlands'daki Coventry'de yaşıyor. Coventry'de yaşayan emekli bir mücevher asistanı olan Margaret Keenan, önümüzdeki hafta 91 yaşında olacak. Bir kızı, bir oğlu ve dört torunu var.

MARGARET KEENAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Program kapsamında öncelikle 80 yaşın üzerindekiler ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılma başlandı. Ülkede aşı yaptırmak zorunlu değil. Virüse karşı yapılan aşılama sonrası, Keenan'ın sağlık durumu hakkında sonuçlar 21 gün içinde belli olacak.

Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.

Başbakan Boris Johnson, "Bugün, ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde ileriye doğru dev bir adımı atılıyor. Önümüzdeki hafta ve aylarda aşılama programının hızlandırılması planlanırken, bulunduğunuz bölgedeki kurallara uyarak ve temel önlemleri hatırlayarak Covid kış planına uymayı sürdürmeniz çok büyük önem taşıyor" dedi.

Hükümet, ülkede hayatın normale dönmesinin Nisan'ı bulabileceğini söylüyor.