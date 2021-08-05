Mareşal Dostum, Afganistan'daki mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu belirtti
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Mareşal Dostum, Afganistan'daki mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu belirtti

Mareşal Dostum, Afganistan'daki mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, ülkede devam eden mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu söyledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, ülkede devam eden mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu söyledi.

Dostum, başkent Kabil'de taraftarlarıyla buluşmasında, tüm siyasilerin, isteklerini bir kenara bırakıp Afganistan halkını ve ülkeyi savunmak için seferber olması gerektiğini belirtti.

Bu komplo karşısında diğer siyasilerle yeni bir plan üzerinde çalışacaklarını ifade eden Dostum, "Bu komplo küçük bir komplo değil. Küçük hamlelerle bunun ortadan kaldıramayız. Tüm siyasi dostlarımız ve generallerle güçlü şekilde harekete geçmeliyiz" dedi.

Taliban'ın, tüm gücüyle Cüzcan, Tahar, Herat, Helmand ve Kandahar vilayetlerinin merkezi etrafına toplandığını dile getiren Dostum, militanların amacının, bu vilayetlerden birinin merkezini ele geçirmek olduğunu vurguladı.

Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Cüzcan, Tahar, Herat, Helmand vilayetlerinde çatışmalar sürüyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre Taliban, 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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