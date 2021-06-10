Marek Hamsik: "Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum"
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Marek Hamsik: "Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum"

Marek Hamsik: 'Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Slovak oyuncu Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında en kısa sürede bordo-mavili taraftarlarla buluşmayı istediğini belirterek, sezonun harika geçmesi için çok sıkı çalışacağını söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Slovak oyuncu Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında en kısa sürede bordo-mavili taraftarlarla buluşmayı istediğini belirterek, sezonun harika geçmesi için çok sıkı çalışacağını söyledi.

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi. "Merhaba Trabzon" diyerek sözlerini başlayan Slovak futbolcu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica şehir, stadyum oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo mavi en güzel renkler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Marek Hamsik: "Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum" - Haberler Spor
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