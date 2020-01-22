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Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol

2007-2019 yılları arasında Napoli forması giyen ve bu takımın efsanelerinden biri haline gelen Slovak Marek Hamsik, aynı zamanda kulübün en golcü ismi konumunda. Hamsik'in yıllar boyunca Serie A'da Juventus'a attığı en iyi beş golü sizin için sıraladık..

22.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:19

2007-2019 yılları arasında forması giyen ve bu takımın efsanelerinden biri haline gelen Slovak Marek Hamsik, aynı zamanda kulübün en golcü ismi konumunda. Hamsik'in yıllar boyunca Serie A'da 'a attığı en iyi beş golü sizin için sıraladık..

Kaynak: Dugout

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