Marek Hamsik İmza Töreni

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde transferi hakkında konuşan Hamsik, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüsttü, bütün süreç çok açık ilerledi. Transfer süreci çok hızlıydı. Harika bir sezon geçireceğiz." dedi.