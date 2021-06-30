Marek Hamsik İmza Töreni
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Marek Hamsik İmza Töreni

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde transferi hakkında konuşan Hamsik, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüsttü, bütün süreç çok açık ilerledi. Transfer süreci çok hızlıydı. Harika bir sezon geçireceğiz." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferi Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreninde transferi hakkında konuşan Hamsik, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüsttü, bütün süreç çok açık ilerledi. Transfer süreci çok hızlıydı. Harika bir sezon geçireceğiz." dedi.

Marek Hamsik İmza Töreni

Kaynak: Dugout

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