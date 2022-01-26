Marek Hamšík'in Trabzonspor Taraftarı İle Buluşması

Yaptığı resim çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Betül Turhan, büyük bir Marek Hamsik hayranı.Sevdiği insanları kaleme alan Betül, Hamsik'i çizdi ve Twitter hesabından paylaştı.Sonrasında Hamsik'in resimi görmesi ve kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla Betül yaptığı portreyi kendisine hediye etmek istedi.iletişime geçerek çizmiş olduğu resmi Marek Hamsik'e teslim etti.

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