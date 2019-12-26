Marega'nın Şampiyonlar Ligi'nde Üst Üste Altı Maçta Attığı Goller
2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla üst üste altı maçta gol atma başarısı gösteren Marega'nın Schalke, Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Roma ağlarına attığı golleri sizler için derledik.
26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17
2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla üst üste altı maçta gol atma başarısı gösteren Marega'nın Schalke, Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Roma ağlarına attığı golleri sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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