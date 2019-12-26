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Marega'nın Şampiyonlar Ligi'nde Üst Üste Altı Maçta Attığı Goller

2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla üst üste altı maçta gol atma başarısı gösteren Marega'nın Schalke, Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Roma ağlarına attığı golleri sizler için derledik.

26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde formasıyla üst üste altı maçta gol atma başarısı gösteren Marega'nın , , Lokomotiv Moskova ve Roma ağlarına attığı golleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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