Marega'nın Şampiyonlar Ligi'nde Üst Üste Altı Maçta Attığı Goller

26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17

2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla üst üste altı maçta gol atma başarısı gösteren Marega'nın Schalke, Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Roma ağlarına attığı golleri sizler için derledik.