Mardinmasa İtfaiye Erleri Takımını Gol Yağmuruna Tuttu

Mardin'in kanatsız melekleri olarak tanınan Mardinmasa personeli, kentte hane ziyaretleri ile vatandaşın gönlünü kazanırken yeşil sahada da galibiyeti kimseye bırakmadı. Kurumlar arası oynanan dostluk maçında itfaiye erlerini gol yağmuruna tutan Mardinmasa personeli, attıkları 13 gol eli maçın kazananı oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlar arası düzenlenen sosyal ekinlikler çerçevesinde halı sahada maçları devam ediyor. Dostluk maçları ile renkli görüntüler oluşturan kurum takımlarına Mardin Valisi Mustafa Yaman'da destek verdi. Halı sahada Mardinmasa ekibi ile maç yapan büyükşehir itfaiye erleri, sahadan 13-3 mağlup ayrıldı. Renkli karelerin oluştuğu maçta Mardinmasa takımı 13 gol atarak maçın kazananı oldu. Mardinmasa ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Merve Erciyes, gece gündüz çalışarak vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, "Amacımız gönüllere dokunmak, halkımızın en iyi, en kaliteli hizmeti alması için çalışıyoruz. Dostluk maçında kazanan olmak tabi ki çok güzel, ama bizim ve tüm birimlerimizin tek hedefi Mardin'e hizmet. Gollerimiz itfaiye erlerine değil, bugüne kadar Mardin vatandaşına yapılmayan hizmetlere. Kazanan hep Mardin olacak hizmet olacak Mardinliler için çalışmak olacak" dedi. - MARDİN