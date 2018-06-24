Mardinliler sandığa çoluk çocuk gitti

Vatandaşlar, çocuklarına nasıl oy kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi

MARDİN - Mardin'de oy verme işlemlerinin başlamasıyla vatandaşlar, çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti. Vatandaşlar, çocuklarına ileride nasıl oy kullanacaklarını sandık başında uygulamalı olarak gösterdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak sandığa gitti. Bir taraftan oylarını kullanan vatandaşlar diğer taraftan da çocuklarına ileride nasıl oy kullanacaklarını sandık başında uygulamalı olarak gösterdi.

Zinciriye İlköğretim Okulu'nda oy vereceği sandığa 6 yaşındaki oğluyla birlikte gelen Mehmet Tetik, "Demokrasi, geleceğimiz ve çocuklarımız için oy kullandık. İnşallah hayırlısı olur, çocuklarımıza demokrasiyi öğretiyoruz. Parlak bir gelecek için oy kullandık" dedi.

Mehmet Tetik, çok heyecanlandığını ifade ederek, ilk kez babası ile oy kullandığını söyledi.

Vatandaşlardan Muhabbet ve Ramazan Aktaş da, sandığa çocukları Aryen Ulaş ve Aren Mirza ile geldi. Hem kabinde hem de sandık başında nasıl oy verileceğini aşama aşama çocuklarına gösteren Aktaş, "Türkiye ve vatandaşlarımız için seçimin önemli olduğunu çocuklarımıza anlattık. Her defasında anlatıyoruz. Çocuklarımıza sandıkta demokrasi dersi verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Anne Muhabbet Aktaş, seçimin demokratik bir ortamda geçmesini dilediğini belirterek, "Çocuklarımız da neden oy kullandığımızı sordular, onlara anlattık. Bunlar bizim görevimiz" ifadelerinde bulundu.

4 yaşındaki Aren Mirza ise, oy kullandığı için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.