Mardinli yardımseverlerden Süryani aileye destek
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Mardinli yardımseverlerden Süryani aileye destek

Mardinli yardımseverlerden Süryani aileye destek
06.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:37

Mardinli yardımseverler, Artuklu ilçesine bağlı Eskikale Mahallesinde bahçıvanlıkla geçimini sürdüren Süryani aileye gıda yardımında bulundu.

Mardinli yardımseverler, Artuklu ilçesine bağlı Eskikale Mahallesinde bahçıvanlıkla geçimini sürdüren Süryani aileye gıda yardımında bulundu.

Mardinli yardımseverler, korona virüs riskinin oluşmaması için hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ve tek sıra halinde ellerinde taşıdıkları gıda kolilerini Süryani Yontan ailesine ulaştırdı. Eskikale Mahallesinde 10 yıldır yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Suisan Yontan, Müslüman yardımseverlerin yardımda bulunmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Yontan, "Bu korona virüs hastalığı zamanında, yaşlı karı karı koca insanlarız. Çocuklar burada değil hepsi uzakta, yurt dışındalar. Bize yardım eden Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyorum, memnuniyetle kabul ediyorum. Müslüman kardeşlerimiz din, dil, ırk ayırt etmiyorlar. Onun için bize yardım eden Müslüman kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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