Mardinli uçurtma ustası Mungan, Amerika'da çocuklara uçurtma eğitimi verecek
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Mardinli uçurtma ustası Mungan, Amerika'da çocuklara uçurtma eğitimi verecek

Mardinli uçurtma ustası Mungan, Amerika'da çocuklara uçurtma eğitimi verecek Uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara uçurtmayı sevdirmek için kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, Amerika'daki çocuklara uçurtma...

23.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:30

Mardinli uçurtma ustası Mungan, Amerika'da çocuklara uçurtma eğitimi verecek

MARDİN - Uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara uçurtmayı sevdirmek için kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, Amerika'daki çocuklara uçurtma eğitimi verip, uçurtma uçurtacak.

Amerika El Sanatları Konseyi ile yaptığı video konferansta birtakım görüşmeler gerçekleştiren Mungan, Amerika'da bulunan çocuklarla buluşarak geleneksel ve kendine has uçurtmalar uçurtup, atölyede çocuklara uçurtma eğitimi vereceğini belirtti. Uçurtma ustası Zahit Mungan, Amerika El Sanatları Konseyi ile video konferans görüşmesi yaptığını ve Amerika'ya davet edildiğini söyledi. Mungan, "Yakın zaman içerisinde Amerika El Sanatları Konseyi ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, korona virüs sanatı nasıl etkiledi, sanat ile ilgili neler yaptık bununla ilgili bir takım demeçler verdim. Amerika'da yayınlandı bu görüşme. Yakın bir zamanda da oradaki çocuklarla buluşacağım. Bununla ilgili bir davet aldım ve Güney Afrika'dan sonra Amerika'daki çocuklarla buluşacağım, Türkiye ve Mardin'i Amerika'da temsil edeceğim" dedi.

"Mardin'de uçurtma geleneğini yaşatıyorum"

Uçurtma geleneğini yaşatmak istediğini kaydeden Mungan, çocuklara uçurtma yapmayı ve uçurmayı gösterdiğini anlatarak, "Mardin'de uçurtma bir gelenektir. Mardin'e ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz, bu da benim ilham kaynağımdır. Mardin yüzyıllardır uçurtma uçurulan bir şehirdir. Burada uçurtma geleneği yok olmasın diye çocuklara uçurtma eğitimi verip, uçurtma uçurtuyoruz. Atölyemizde çocuklar uçurtma uçurtmayı öğrenip, aşamalı olarak uçurtma uçurtuyor" diye konuştu.

Mardinli uçurtma ustası Mungan, Amerika'da çocuklara uçurtma eğitimi verecek

Kaynak: İHA

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