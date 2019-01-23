Mardinli Sporcu Azat Demirtaş Milli Takım Kampına Çağrıldı

Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Azat Demirtaş, U18 milli takım kampına çağrıldı.

Kentte son yıllarda gösterdiği performans ve aldığı madalyalarla başarıdan başarıya koşan Azat Demirtaş, Türkiye'de kendi yaş kategorisinde gelecek vadeden sporcular arasına girmeyi başardı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2024 olimpiyatları hazırlık kamplarına katılmaya hak kazanan genç atlet, İstanbul'da gerçekleşecek milli takım kampına katıldı.

Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura, Azat Demirtaş'ın son 3 yılda bölgesel liglerde üstün başarı gösterdiğini söyledi. Cura, okullar arası grup birincilikleri ile birlikte toplam 12 madalya alan Azat Demirtaş'ın Türkiye adına gelecek vadeden atletler arasından girmeyi başardığını ifade etti.

Milli takım kampına çağrılan Azat Demirtaş da, çok mutlu olduğunu ve Türkiye'yi dünya şampiyonalarında temsil etmek istediğini söyledi. Demirtaş, desteklerinden dolayı kulüp başkanı Mehmet Münir Cura ve milli takım antrenörü Pınar Cura'ya teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA