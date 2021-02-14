Mardinli ressam sanatını suya yansıtıyor

Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Mardinli ressam 31 yaşındaki Abdulvahap Ertekin, resim sanatını suya yansıtıyor.

Derik ilçesinde doğan Ertekin, ortaokulda resim yeteneğinin keşfedilmesinin ardından yetenek sınavıyla Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinde okudu, daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim gördü.

Ertekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'dan döndüğü memleketi Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde sanat atölyesi kurdu.

Çocuk yaşlarda başlayan resim tutkusunu ebru sanatıyla harmanlayarak su üzerine manzara, porte ve tarihi yapıları resmeden Ertekin'in İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, Ayasofya Camisi, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi resimleri ilgi görüyor.

"Resimde portreyi bilmezseniz ebruda bir kelebek bile yapamazsınız"

Ertekin, AA muhabirine, üniversitede okurken hat, ebru, minyatür gibi geleneksel Türk sanatları alanlarında da eğitim aldığını, bunlardan en çok ilgisini çekenin ebru olduğunu söyledi.

Bu sanat dalının üzerine yoğunlaştığını dile getiren Ertekin, "Üniversitede okurken Balkanlara açıldım ve orada eğitim vermeye başladım. İlk yurt dışı deneyimim olmuştu. Bu sanatın ne kadar ilgi gördüğünü fark ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra başka yurt dışı kapıları da açıldı. Ebruya daha çok ağırlık vermeye başladım. Daha sonra Kuveyt, Dubai, Bahreyn gibi ülkelere gittim. Sonra Avrupa'ya açıldım. Buralarda da sergiler açtım, gösteriler yaptım." diye konuştu.

Ertekin, sanatını bir süre de İstanbul'da sürdürdüğünü, salgın nedeniyle geçen sene Mardin'e geldiğini anlatarak, burada kurduğu atölyesinde eğitimler vermeye başladığını aktardı.

Salgının sona ermesinin ardından hem yurtta hem de yurt dışında sanatsal faaliyetlerine devam etmeyi planladığını belirten Ertekin, klasik ebru sanatına yeni bir şeyler katmayı amaçladığını kaydetti.

"Kendimi geliştirmek, geliştirdikçe yeni şeyler keşfetmek istiyorum"

Ertekin, "Türkiye'de iki kişiyiz bunu yapan. Hem ebruyu hem de resmi iyi bilmeniz lazım. Bu ikisini harmanlayıp ortaya farklı değişik eserler çıkarmaya çalışıyoruz. Su üzerinde resim aşamasını video kaydı alarak insanlarla paylaşıyoruz." dedi.

İstanbul'dayken tarihi yapıların yanı sıra talep üzerine Marmaray gibi mega projeleri de su üzerini işlediğini anlatan Ertekin, şunları kaydetti:

"Türkiye çok zengin bir ülke. Hem şahsiyetleri hem yapıları... Bazen özel porte siparişleri de alıyorum. Çok zor, emek ve zaman gerektiriyor. Bundan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin üzerine yoğunlaşmayı arzu ediyorum. Mardin evlerini, tarihi ve kültürel yapıları ile değerli şahsiyetlerini suya işlemek istiyorum. Resimde portreyi bilmezseniz ebruda bir kelebek bile yapamazsınız. Ebru sanatında kendimi daha da geliştirmek ve geliştirdikçe yeni şeyler keşfetmek istiyorum. Yaptığınız özel olunca insanlar eğitimini almak istiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar