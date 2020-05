Mardinli öğretmenden örnek davranış Mardinli öğretmenden örnek davranış Mardin'de yol ortasında ölü halde bulunan bir kediyi eline alarak yolun kenarına bırakan Hilal öğretmenin davranışı yürekleri ısıttı.

MARDİN - Mardin'de yol ortasında ölü halde bulunan bir kediyi eline alarak yolun kenarına bırakan Hilal öğretmenin davranışı yürekleri ısıttı.

Mardin Devlet Hastanesi yakınlarında aracı ile seyir halinde giden İngilizce öğretmeni Hilal Yıldız, plakası henüz belirlenemeyen arabanın çarpıp yol ortasında bıraktığı ölü kediyi eldiven takıp yolun kenarına bıraktı. Yıldız, yolda gördüğü kediyi öylece bırakmaya yüreğinin el vermediğini söyledi. Yıldız, "Yolda gördüğüm ölü kediyi bırakmak istemedim, elimle alıp yolun kenarına bıraktım. Hayvana çarpıp bırakmak büyük canilik. Arkadaşlar lütfen araçlarınızı kullanırken dikkat edin, hayvanlar her an her yerden çıkabiliyorlar. Onlar da bizim yaşamımızın içerisindeler" dedi.

