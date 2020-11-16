Mardinli öğrencilerden Azerbaycanlı akranlarına "dayanışma" mektubu
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Mardinli öğrencilerden Azerbaycanlı akranlarına "dayanışma" mektubu

16.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:23
Mardinli öğrencilerden Azerbaycanlı akranlarına

Mardin'de Akıncı Ortaokulu öğrencileri Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere yönelik füze saldırısında hasar gören 29 Numaralı Okulda okuyan öğrencilere dayanışma mektubu gönderdi.

Mardin'de Akıncı Ortaokulu öğrencileri Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere yönelik füze saldırısında hasar gören 29 Numaralı Okulda okuyan öğrencilere dayanışma mektubu gönderdi.

Artuklu ilçesinde, Suriye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Akıncı Mahallesi'ndeki Akıncı Ortaokulu öğrencileri, Ermenistan'ın balistik füze ile vurduğu, 13 sivilin hayatını kaybettiği Gence kentinde hasar gören 29 Numaralı Okulun öğrencilerine gönderdikleri mektuplarla moral vermek istedi.

"Hep yanınızda olacağız"

Öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan Nigar Eskerova'nın da eğitim gördüğü okuldaki akranları için yazdığı, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile kalplerle süsledikleri mektuplarında, Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Mardin'e gerçekleştirilen saldırıları anımsatarak, benzer acıları yaşadıklarını, empati kurduklarını belirtti.

Öğrenciler mektuplarında şu ifadeleri kullandı:

"Hep yanınızda olduğumuzu unutmayın. Yaşadıklarınızın çok zor olduğunun farkındayız. Ama hep yanınızda olacağız. Sakın üzülmeyin. Azerbaycan'daki patlama için okul olarak çok üzüldük. Bundan dolayı okulunuza gidemiyorsunuz. Hiç üzülmeyin, bunu da atlatacaksınız. Kendimizi sizin yerinize koyuyoruz. İnşallah en kısa sürede eğitimlerinize devem edersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kimse size zarar veremez. Çünkü biz hep sizin yanınızdayız. Azerbaycan kurtulacak."

Öğrenciler Azerbaycan'a mektup ve şiirlerin yanı sıra kitap ve oyuncak da gönderdi.

Öğrencilerin dayanışmayı yansıtan, birlik ve beraberlik duygularını aktardığı mektuplar duygulandırdı.

"Biriz, kardeşiz, bugünler geçecek"

Okul müdürü Sümeyra Baştuğ, AA muhabirine, haberlerde Azerbaycan'ın Gence kentinde zarar gören sivilleri gördükten sonra öğretmenler ve öğrencileriyle böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğrencilere saldırıya uğrayan okul ile öğrencilerin durumunu aktardıkları ifade eden Baştuğ, "Orada yaşananlara çok üzüldük. Manevi olarak yaralarını sarmak istedik. Mektup, şiir, resim ve oyuncaklar, bazı öğrencilerimiz de kitaplarını paylaşarak onlara destek oldu." dedi.

Baştuğ, öğrencilerin yazdığı mektupları ve şiirleri incelediklerini dile getirerek, bazılarını okurken çok duygulandıklarını kaydetti.

"Çocuklarımız empati kurarak onların yanında olmuşlar, destek vermişler. Çocuklarımızın aklında tek bir fikir var. 'Biriz, kardeşiz, bugünler geçecek'. tarzında birçok cümleyle karşılaştık. Hem çok duygulandık hem de çok mutlu olduk. Evet hepimiz kardeşiz, biriz ve tek yüreğiz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Zübeyir Kocaoğlu da Suriye sınırına yakın bir okulda görev yaptığını belirterek, bu nedenle oradaki insanların duygu ve düşüncelerini iyi anlayabildiklerini aktardı.

Kocaoğlu, öğrencilerin beklentilerinin de çok çok üstünde eserler ortaya çıkardığını kaydederek, bazı öğrencilerimiz oyuncaklarını getirdi, bazıları mektup ve şiir yazdı. Hatta kendi şiirini yazar öğrencilerimiz bile oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. Kardeş Azerbaycan ile güzel günler göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"Onların ne yaşadığını hissedebiliyoruz"

Mardin'deki öğrencilerden Sima Jiyan Abak, sınırda yaşadıklarını, bu tür saldırıların zor olduğunu söyledi.

Empati kurduklarını, onları düşünüp, dayanışma içinde olmaları gerektiğine karar verdiklerini anlatan Abak, "Sınırda biz de bunları yaşadık. Onların ne yaşadığını hissedebiliyoruz. Onların yanındayız. Onları seviyoruz." dedi.

Elif Bozkurt da dayanışma ile bu kötü günlerin geride kalacağına inandığını belirtti.

Azerbaycan'daki akranlarına seslenen Bozkurt, "Neler çektiğinizi anlayabiliyorum, ne kadar üzüldüğünüzü de. Hep yanınızda olacağız. Hiç üzülmeyin. Size mektuplar, şiirler yazdık, resimler çizdik. Umarım beğenirsiniz. Eminim biz de aynı durumda olsaydık siz de bizim yanımızda olacaktınız. Dayanışma ve birlik içinde bu zorlu günleri atlatacağız. İnşallah güzel günlere kavuşmak dileğiyle." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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