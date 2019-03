Mardinli kızlar meslek edindirme kurslarıyla aile bütçelerine katkı sunacak

MARDİN - Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi'nin kadınlara yönelik uygulamaya koyduğu başarılı projeler arasında yer alan 'Mahalle Konakları' projesi'nde Ortaköylü kadınlar hem meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kadın konağında ilk kez kuaför koltuğuna oturarak eğitim alan kadınlar edindikleri meslekleri ticarete dönüştürerek geleceklerini inşa etmek istiyor.

4 ay önce Ortaköy mahallesinde hizmete giren 'Mahalle Konakları' projesine genç kızlar ve kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar öz güvenleri ve hamarat elleri ile hem meslek ediniyor hem de gelecek için kendilerine ekonomik gelir sağlayacak hayaller kuruyor. Güneydoğunun incisi Mardin'de bir çok kadına örnek olacak çalışmalara imza atan kadınlar yaptıkları çalışmaların herkese örnek olmasını istedi.

Kadınlar yeteneklerini keşfediyor

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşından büyük genç kız ve kadınların büyük ilgi gösterdiği hanımlar konağında 13 usta öğretici tarafından yaklaşık 250 Ortaköylü genç kız ve kadınlardan oluşan kursiyere; aşçılık, geleneksel kıyafet tasarımı, el sanatları ve becerisiyle birlikte, kuaförlük ve cilt bakımı ile uygulamasının yanı sıra okuma yazma kursları veriliyor. Kurslara katılan genç kızlar en çok kuaförlük mesleğine ilgi gösteriyor.

Eğitimciler kadınların azmi ile mutlu oluyor

Hanım Konağında genç kızlara kuaförlük kursu veren kuaför ustası Berna Bakır, Ortaköy mahallesinde açılan Hanımlar Konağına gelen genç kızların kuaförlük mesleğine büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

Ortaköy mahallesine hanımlar konağı açılmasının anlamlı olduğunu belirten Bakır, "Tüm kursiyerler büyük heyecan yaşıyor. Genç kızlarımız kuaförlüğü öğrenip kendilerine dükkan açmayı hedefliyorlar. Buraya gelen kursiyerlerden bir tanesi çocukluk hayali gerçekleştiğini ifade etti. Hayatında kuaför olmak istediğini söylüyor. Bu kurs sayesinde bunu gerçekleştireceğine inanıyor. Şu an 6 çocuğu olan kadınlar bu kursa gelip hayallerini gerçekleştiriyor. Kadınlarımız kızlarımız işini yemeğini bir an önce bitirip kursa katılmak için buraya geliyor. Saç kesme fön turban modelleri öğreniyorlar. Kendilerini keşfediyorlar. Kendine dükkan açmayı hedefliyorlar. Burası kadınlara ilaç gibi geldi. Kendilerine öz güven geldi. Gelip burada motivasyon ve öz güven duygusu kazanıyorlar. Sabah ve öğle gruplarımız var. Kadınlarımız kendilerini keşfediyor. Meslek öğreniyorlar" dedi.

"Kuaför olmak istiyorum"

Kuaför olmayı hedefleyen kursiyer Nezahat Aykon ise, daha önce kursa hiç katılmadığını ifade ederek, "İlk defa burada kursa katıldım. Kendimde bir değişiklik olduğunu fark ettim. Okul yoktu hayatımda. Ama burası bir okul gibi oldu. Daha önce burada böyle bir yer olmadığı için evde hayatımızı sürdürüyorduk. Baktım burası tam bana göre her şey öğreniyoruz. Saç şekli yapmayı öğrendim. Boyayı öğrendim. Daha önce hiç kimseye makyaj yapmamıştım. Burada ne kadar güzel makyaj yaptığımı anladım. Geleceğe dair hedefimde önemli bir kuaför olmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle konaklarında kursiyer kadınlar kişisel gelişim ve mesleki eğitim edinirken, yanlarında getirdikleri çocuklarının ise konak bünyesindeki oyun parkında oyun oynayarak zaman geçirmeleri dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA